ALPHA DRIVE ONE・サンヒョン「怪物新人の称号を手に入れたい」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。SANGHYEON（
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
サンヒョン）が、2026年にかなえたい目標を掲げた。
SANGHYEONは「この3ヶ月間、『もうすぐデビューします』とずっと言い続けてきましたが、今日ついに本当にデビューできて、とてもうれしいです」と声を弾ませ、「これからさらに素敵な姿でお会いします」と約束した。
そして「今回の活動を皮切りに、より多くの方にALPHA DRIVE ONEを知っていただき、僕たちの魅力にハマってもらうことが目標です」と宣言。「そして、このアルバムを通して『怪物新人』という称号もぜひ手に入れたいです」と力を込めた。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
