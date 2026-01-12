ALPHA DRIVE ONE・アンシン、デビュー迎え決意新た「新人賞を受賞したい」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。ANXIN（アンシン）が、デビュー後の目標を掲げた。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
ANXINは「ついにデビューできて、本当に幸せで、同時に緊張もしています」とデビューを迎えた心境を告白。「これからもメンバーと一緒に、より良い姿をお見せします」と力を込めた。
ALPHA DRIVE ONEは、デビュー前に『MAMA』『MMA』の大きなステージを経験した。そのことに触れたANXINは「以前、授賞式のステージに立ったことが、まるで夢のようでした。今年は新人賞を受賞したいです」と宣言。「新人賞はデビュー後一度しか獲れないものなので、その瞬間を皆さんと一緒に迎えられたら、本当に光栄です」と切実な思いを語った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
