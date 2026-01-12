¡ÚXG¡Û¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡¡ØXtraordinary Girls¡Ù¤«¤é¡ØXtraordinary Genes¡Ù¤Ë¡¡à¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÀº¿Àá
7¿ÍÁÈHIPHOP & R&B¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤¬12Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚXG¡Û¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡¡ØXtraordinary Girls¡Ù¤«¤é¡ØXtraordinary Genes¡Ù¤Ë¡¡à¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÀº¿Àá
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ú¥°¥ë¡¼¥×Ì¾ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖXG¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò ¡ØXtraordinary Girls¡Ù¤«¤é¡ØXtraordinary Genes¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
àGirlsá¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿àGenesá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØGenes¡Ù¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î³Ë(CORE)¤Ë½É¤ëÎÏ¤äÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÀº¿À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖXG¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ØGirls¡Ù¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎCORE¤Ë¤¢¤ë¡ØGenes¡Ù¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤È¤âXG¤ª¤è¤Ó¡¢XGALX¤Ø¤Î±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡Á´Ê¸°úÍÑ¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦¢¦
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
XG¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò ¡ÖXtraordinary Girls¡×¤«¤é¡ÖXtraordinary Genes¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGenes¡×¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î³Ë(CORE)¤Ë½É¤ëÎÏ¤äÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÀº¿À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
XG¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖGirls¡×¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎCORE¤Ë¤¢¤ë¡ÖGenes¡×¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âXG¤ª¤è¤Ó¡¢XGALX¤Ø¤Î±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡Á´Ê¸¡¡°Ê¾å¡¡¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û