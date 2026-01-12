大好きなお姉ちゃんが机に向かって作業をしている間、ワンコはずっとそばにいて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破しています。

作業中のお姉ちゃんに寄り添うワンコ

Instagramアカウント「ag_per_bordercollie」に投稿されたのは、お姉ちゃんのことが大好きすぎるボーダーコリー「アグ」ちゃんの姿です。アグちゃんとお姉ちゃんは本当の姉妹のように仲良しで、いつも一緒にいるそう。この日も、机に向かって作業中のお姉ちゃんの足元には、お利口さんにお座りしているアグちゃんの姿が。

アグちゃんが構ってほしそうにチラ見しても、お姉ちゃんは作業に集中しているため気づきません。それでもアグちゃんはお姉ちゃんのそばを離れようとせず、ずっと静かに寄り添い続けていたとか。作業が終わるまで待ち続ける気満々の姿を見て、ママさんは「従順すぎてもはや彼氏のよう」と笑ってしまったそう。

絶対にそばを離れない！

途中で妹犬の「パー」ちゃんがちょっかいを掛けにきても、アグちゃんは「今お姉ちゃんを待ってるから、遊んでる場合じゃないの」と言わんばかりの毅然とした態度でスルーし、絶対にその場を動こうとしなかったとか。

その後、アグちゃんが後ろ足で立ち上がって机の上を覗き込み、「まだ終わらないの～？」と確認する場面も。どうやら早くお姉ちゃんに構ってもらいたいという気持ちが、抑えられなくなってきたようです。

撫でられてご満悦の表情に

お姉ちゃんはまだ作業が終わっていなかったのですが、片手で作業をしながらもう片方の手でアグちゃんの頭を撫でてあげたそう。するとアグちゃんは「お姉ちゃん…大好き！」とばかりにご満悦の表情に。幸せそうな姿が、たまらなく可愛いです。

きっとお姉ちゃんもアグちゃんに見守られながら作業をするひと時に、幸せを感じていたことでしょう。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「愛を感じますね」「控えめに寄り添ってるのがめっちゃ可愛い」「本当にお姉ちゃんが大好きなんだね。ロイヤリティが高すぎる」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ag_per_bordercollie」にはアグちゃんとパーちゃんの可愛い姿や、お姉ちゃんや弟くんとの心温まる日常が投稿されています。家族愛と絆を感じる素敵な投稿が盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

