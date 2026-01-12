3連休最終日の12日正午ごろ、新潟市西区の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。



この火事で火元の住宅に住む夫婦と連絡がとれておらず、警察などが身元の確認を進めています。



出火直後の映像です。建物から噴き出す激しい炎……。煙は画面の左から右に勢いよく流れ、風が強く吹いているのがわかります。



火事があったのは新潟市西区寺尾上、JR寺尾駅のそばにある住宅です。





12日正午ごろ、近所の住民から「建物が燃えています」と通報がありました。火は約4時間後に消し止められましたが、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この住宅には平田功さん89歳と妻の美智代さんが住んでいますが、いずれも連絡がとれていないということです。現場は住宅が密集する地域……路地には視界がかすむほど煙が充満していました。＜火元近くの住民＞「自分が出るタイミングでもうカーテンとか結構燃えて溶けていたので、煙がもう家に入って来てたので」「燃え移ってきてたから財布も持ってこられなかった」この火事で消防車など11台が出動。線路の近くから消火にあたる消防隊員も……。＜記者リポート＞「現場近くの線路ですが、火事の影響でしょうか、列車が止まっています」火事の影響でJR越後線の列車は寺尾駅の手前で停車。乗客約30人が駅にたどりつけず、線路に降りてバスで輸送されました。＜乗客は＞「駅の前にとまったので何が起きたのかと思ったら黒い煙がもくもく」「急に来たのでびっくりしました」警察と消防は見つかった2人の遺体の身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。