「心配の種だ」日本代表経験のある30歳FWの現状を独大手紙が伝える。指揮官は同情「彼は何をやってもうまくいかない。可哀想にさえ思えてくる」
ドイツ大手紙『Bild』が、独２部マクデブルクに所属するFWオナイウ阿道の現状を報じている。
2019年と21年には、森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、昨年の夏にマクデブルクに加入。しかし、ここまでわずか４試合にしか出場しておらず、10月以降はベンチ外が続いている。
そんな30歳の日本人FWについて、同メディアは、「トレーニングキャンプを経て、更なる考察を得た。３人の選手がペトリック・ザンダー監督の頭を悩ませている。特にオナイウは指揮官の心配の種だ」と伝える。
また記事によると、ザンダー監督はオナイウに対して、次のように同情しているようだ。
「彼は何をやってもうまくいかない。可哀想にさえ思えてくる。彼を責める理由はない。動き回り、走り、あらゆることをやっている。スタッツはいいのに、なぜかうまくいかないんだ」
オセールに在籍した23-24シーズンには、仏２部でリーグ戦15ゴールをマークしたオナイウ。再び欧州の地でゴールを量産できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
