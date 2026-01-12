成人の日の12日、広島市など県内各地で二十歳を記念する催しが開かれ、多くの若者たちが新たな門出を祝いました。



■新二十歳

「もうちょっと大人かなって思ってたんですけど、まだまだ子どもで二十歳っていう名称と自分が合ってない気持ちがドキドキします」

■父親

「二十歳のつどいというところでは感慨深いですね。きれいです」

広島市では、はじめてエディオンピースウイング広島で「二十歳を祝うつどい」が開かれました。

コロナ禍以降、去年までは地区ごとに時間帯を分けて開催していましたが、ことし、6年ぶりに全員が一堂に会しました。



若者たちの夢は…。

■新二十歳

「大学で法律を学んでいるから、法務局とか裁判所職員とかいいなと思っている」

「人手不足を解消できるロボット系で仕事につければいい」

「広島で仕事も探すし、結婚しても過ごそうと思っている。こんなにいいところから離れるのはもったいないなと自分は思う」



県内で今年度二十歳を迎えるのは、2005年4月2日からの1年間に生まれた約2万6300人です。

この年、日本で35年ぶりとなる総合的な国際博覧会「愛・地球博」が開幕。原爆投下から60年でもあり、会場で被爆ピアノが演奏されました。



衆議院選挙では、当時の小泉首相が率いる自民党が大勝。郵政民営化法が成立し、郵便事業の改革が始まりました。



■長島清隆 キャスター

「ライオンズの選手を乗せたバスが到着しました。オープン戦や日本シリーズ以外では初めてのカープとの対戦です」

プロ野球のセ・パ交流戦が始まったのもこの年でした。記念すべき対戦を見ようと旧市民球場には多くのファンが訪れました。

■広島市二十歳を祝うつどい 南幸奈 実行委員長

「無限大の可能性を持つ私たちは広島の歴史を胸に刻み、そして進化し、自らの未来を切り拓いていくことをここに誓います」



準備は早朝から始まっていました。安芸郡府中町の商業施設では、祝賀行事に参加する100人以上が着付けとヘアメイクを行いました。最初の予約は午前4時だったといいます。



フォトスタジオでは、晴れ着姿を写真におさめる人も。府中町の式典に参加するこちらの女性は、振り袖の色に合わせて髪の色を変えたといいます。

■新二十歳

「トゲトゲ気に入っています。（美容室で）振り袖の写真を見せて、振り袖に合う髪色どんなんですかねって一緒に考えてもらいました」



この三連休は厳しい寒さとなりました。安芸高田市では11日、雪が降る中「二十歳のつどい」が開かれ、194人が出席しました。

■新二十歳

「久しぶりに友達に会えてすごく楽しかった将来は教師になろうと考えてます」



1月、県内では21の市町で二十歳の節目を祝う催しが開かれ、各地で新たな門出となりました。



【2026年1月12日放送】