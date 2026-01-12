「失敗でした」43歳・世帯年収700万円男性が手頃な「プライベートブランド品」を買って後悔した理由
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、43歳男性の失敗談をご紹介します。
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：正社員
職業：システムエンジニア
世帯年収：700万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
今回紹介する43歳男性は、節約して余ったお金を投資やローンの繰り上げ返済に回したいと考えたそう。そのため、食材や日用品をプライベートブランド品へと切り替えました。しかし予想外の結果に……。
「掃除道具はすぐに壊れるし、食品は味が美味しくないし、失敗でした。結局新しいものを買わなければならなくなり、むしろお金がかかってしまった」
昨今の物価高、有名なブランドやメーカーの品物を買い控える人は多いでしょう。しかし男性のように思わぬ痛手を負ってしまうこともあります。
「安かろう、悪かろうと思える商品がかなりあるので、慎重に選ばないと逆に損すると学びました」と男性はコメントしています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
節約の失敗としてありがちなのが、安物ゆえの落とし穴にハマってしまうこと。
「僕は炭酸ジュースが好きなのですが、購入した品物は全然美味しくなくて、無理して飲んだのが悔しかった」
