見事、初優勝を果たし夏冬2冠という偉業を成し遂げた神村学園。鹿児島からは学校の仲間、そして県民が見守りました。



いちき串木野市の神村学園には、中等部の男子サッカー部や女子サッカー部、硬式野球部など約250人が集まりました。



（中等部男子サッカー部）

「本当に優勝してほしいの一言」



（中等部女子サッカー部）

「最後まで、神村らしくサッカーして、優勝目指して頑張ってほしい」





国立に届けと神村イレブンに熱い声援を送りました。「優勝！優勝！優勝！」前半19分、日高のシュートで先制。続いて追加点を奪ったのは堀ノ口。大学進学を目指す文理コースに在籍し、文武両道で夢の舞台に立ちました。中学生のときの担任は、ひたむきに努力をする姿が印象に残っていると言います。（堀ノ口選手中3時の担任・大村剛志教諭）「中学校の時から、すごくまじめで勉強も前向きに取り組んで、文武両道の象徴だと思う」後半アディショナルタイムで3点目を追加。初優勝に会場にいた全員が総立ちで喜びを爆発させました。（硬式野球部）「夏冬2冠というすごい結果を収めて、サッカー部いつも一緒に頑張っているが、改めてすごいなと思った」（男子サッカー部）「感動した。3年後国立に行ってまずは勝って最終的には日本一、あとは3冠を目標に、今の仲間と切磋琢磨して頑張りたい」神村学園があるいちき串木野市の市民文化センターにも約200人が集まり優勝の歓喜に沸きました。（親子）「最高です。最高です」（女性グループ）「感動をありがとう。最高だった」（男性）「鹿児島県民、いちき串木野市民の誇りで最高と伝えたい」（女性）「みんなで優勝を共有できたのが、喜べたのが最高です！」（チアをしている娘が国立で応援）「いつも練習に自転車で行く姿を見ていたので、すごくうれしかった。神村学園優勝おめでとうございます」鹿児島市でも、応援する県民が神村学園の初優勝を喜びました。（男性）「よくやった。感無量」（男性）「おめでとうございます」（女性）「本当に良かった。この瞬間に見ることができ、すごく幸せ」（子ども）「かっこよかった」（男性）「鹿児島県勢として夏冬2冠を達成してくれて、非常に誇らしい。おめでとうございます。」