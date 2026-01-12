「まさに実写版ゼルダの伝説」イモトアヤコ、“自分らしい40代を体現”した姿に絶賛の声「珍獣に…！」
タレントのイモトアヤコさんは1月12日、自身のInstagramを更新。“自分らしい40代を体現”した姿を公開しました。
【写真】イモトアヤコ、“自分らしい40代を体現”した姿に絶賛の声
この投稿にファンからは、「かっこいい」「似合いすぎます〜」「パワーを感じます」「森で出会ったら負けそう」「勇敢な勇者に見えます」「まさに実写版ゼルダの伝説」「イモトさん自身が珍獣に…！」「ポストカードほしい」「スタイル良すぎです」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】イモトアヤコ、“自分らしい40代を体現”した姿に絶賛の声
「ポストカードほしい」イモトさんは「自分らしい40代を体現してみました」とつづり、2枚の写真を投稿。まるで勇者のようなかっこいい衣装姿を披露しました。1枚目は、森を背景にジャンプするイモトさんの姿で、険しく勇ましい表情からは躍動感あふれるパワフルさが伝わってきます。2枚目では、堂々とポーズを決める姿を見せています。
「40歳には見えない！」イモトさんは同日の投稿で、「40歳になりました 40代スタートということで改めてスタートラインにたつんだ、羽ばたくんだという願いも込めて写真を撮ってみました」とつづり、クールな別ショットを公開。コメントでは、「お誕生日おめでとうございます」「めちゃくちゃカッコいい」「40歳には見えない！めちゃくちゃ若さを感じます」との声が寄せられています。今後の活躍も楽しみですね！
(文:古原 美咲)