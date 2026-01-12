長期休みに行きたいと思う「東京都の旅行先」ランキング！ 2位「上野動物園」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年が始まり、凛とした冷たい空気が心地よい季節となりました。雪景色を眺めながらゆったりと浸かる温泉や、この時期ならではの冬景色を求めて、休暇の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「東京都の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
なお、長年多くの人々に愛されてきたジャイアントパンダ（シャオシャオ、レイレイ）については、2026年1月25日をもって展示が終了し、中国へ返還されることが決まっています。周辺には国立科学博物館や東京都美術館などの屋内文化施設が密集しており、寒い日でも充実した時間を過ごせることから、引き続きファミリー層を中心に高い支持を得ています。
回答者からは「パンダを生で見たいから」（20代女性／東京都）、「日本で唯一パンダが見られるので、子供達に見せてあげたいと思いました。子供も大人も楽しめてよさそうだと思いました」（20代女性／福島県）、「たくさんの動物がいて楽しそうだから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「スカイツリーに上るだけではなく、ソラマチのショッピングやすみだ水族館も一緒に楽しめるから」（20代女性／神奈川県）、「一度も展望台まで行ったことがないので、子供と行きたいです」（30代女性／埼玉県）、「展望台からの景色を見てみたく、周辺の商業施設も含めて一日楽しめそうだから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
