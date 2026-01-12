【ニューイヤーS】カピリナが混戦から抜け出す

1月12日、中山競馬場で行われた11R・ニューイヤーステークス（L・4歳上オープン・芝1600m）は、横山典弘騎乗の4番人気、カピリナ（牝5・美浦・田島俊明）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のダノンエアズロック（牡5・美浦・堀宣行）、3着に1番人気のファンダム（牡4・美浦・辻哲英）が入った。勝ちタイムは1:32.2（良）。

ダンカーク産駒

横山典弘騎乗の4番人気、カピリナが混戦を制した。道中は終始中団のインを通るロスのないレース運び。直線までピッタリと回ってきて、坂を駆け上がったところで開いた馬群を上手く抜け出してくると、ゴール前の接戦をクビ差制した。

カピリナ 15戦6勝

（牝5・美浦・田島俊明）

父：ダンカーク

母：ライトリーチューン

母父：マンハッタンカフェ

馬主：ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 カピリナ

2着 ダノンエアズロック

3着 ファンダム

4着 ランフォーヴァウ

5着 タシット

6着 ゾンニッヒ

7着 ゴンバデカーブース

8着 オニャンコポン

9着 リラボニート

10着 ダイシンヤマト

11着 シルトホルン

12着 ハクサンバード

13着 アケルナルスター

14着 エエヤン