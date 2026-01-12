ロッテのドラフト３位・奥村頼人投手（１８）＝横浜＝が１２日、さいたま市内のロッテ浦和で新人合同自主トレ３日目に臨んだ。ランメニューやトレーニングメニュー、キャッチボール、ノックなどで汗を流した。

１０日の新人合同自主トレ初日は本拠地のＺＯＺＯマリンスタジアムで行われた。奥村はその印象について、素直な思いを吐露した。

「自分も高校の時は、横浜スタジアムや甲子園とか、プロが使う球場でやることは多かったんですが、自分の中でＺＯＺＯマリンは、日本一の応援団がいるところのイメージがあります。ハマスタでも（夏の神奈川大会で）大観衆の中でプレーはしていたんですけど、プロ野球という舞台で、もっと大観衆の中でできるということに、すごく楽しみが湧いて。『このスタジアムでお客さんがいる前でやったら、もっと楽しいんだろうな』と想像を膨らませました」

大舞台ほど燃える。重圧を力に変え、名門・横浜のエースで４番を全うしてきた。マリンの声援を背に受け、しびれる場面で左腕を振る−。荒ぶる瞬間が、今から楽しみでならない。

「自分は幼い頃、プロ野球を見ていてワクワクしたり、『自分もこういう風になりたい』と思ったことを鮮明に覚えているので。次はそういう風に思ってもらえるようなピッチャーになりたいと思います」

大きな目標を掲げるつもりはない。一日一日を懸命に過ごした先に、１軍のマウンドはある。今は地に足をつけ、鍛錬を重ねるだけだ。（加藤 弘士）

◆奥村 頼人（おくむら・らいと）２００７年９月８日、滋賀・彦根市生まれ。１８歳。小１から高宮スポーツ少年団で野球を始め、小６ではタイガースジュニアに選出。中１から滋賀野洲ボーイズでプレー。中３時は鶴岡一人記念大会に関西選抜として出場し、優勝。高校では１年春からベンチ入り。２年春からエースナンバー。３年春はセンバツ優勝に貢献。夏は甲子園８強。侍ジャパン高校日本代表としても準優勝に貢献。特技はスキーで習字は１級。１７９センチ、８３キロ。左投左打。