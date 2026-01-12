タレントの藤田ニコルが１２日までに自身のインスタグラムを更新。イベントオフショットを公開した。

「今日はファンとしばらく会えなくなってしまうから前から計画していたファンクラブイベントでした」と報告。ハーフアップ姿でドット柄のトップスに黒のワンピースを合わせたコーデを披露した。

続けて「ファンクラブで抽選で当たった１５０人の方と会う事ができて本当に幸せな時間でした 年に４回以上はイベントをやっていたから もうしばらくないと思うと寂しくて仕方がなかったけど今日沢山エネルギーして安心しておやすみできそうです（お仕事はまだだけど）」とつづると、最後に「外れてしまったファンの方もまた会える機会戻ってきたら作るのでそれまでお待ち下さい」と呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「会える機会をありがとう」「見た瞬間お姫様みたい〜！って言っちゃったくらいプリンセスにこるんでした」「お人形さんみたい」「とびっきりかわいかった」「癒されたありがとうううう」「ほんとにファンにいろいろと優しすぎる推し」「また会えると信じて頑張る」などの声が寄せられている。

藤田は２０２３年８月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年１２月に第１子の妊娠を発表した。