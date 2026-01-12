「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）

元大関貴景勝の湊川親方がトークショーを行い、新大関安青錦の横綱昇進への見通しを語った。

昨年初場所に行われたトークショーでは、十両だった安青錦を注目力士に挙げていた親方。この日は対戦してみたい力士に安青錦を挙げ「どれぐらい強いのかなっていうのは思います。現役に聞いたんですけど、前傾姿勢が強いって言われるんですけど、意外と押しが強いって言うんですよ。突き押しが意外と強いから、勢いが止まってしまうっていうことを聞いた時に、ますますやってみたくなった」と語った。

前相撲から所要１４場所の最速出世記録を打ち立てた安青錦。親方は「まだ体も大きくなる余裕がありますし、ただ太るだけじゃなくて、筋肉であと５キロ、１０キロ大きくなった時には、本当に強い横綱も夢じゃないところにいるのかなというふうに、今は思っています」と話した。

トークショー後には取材対応した親方。安青錦について「自分はやったことないから分からないけど、そんなに体重が大きくない中であれだけしぶとく相撲が取れるっていうのは、何か他の人にない素晴らしい能力があると思う。まだ（研究）材料が少ないのも強み。安青錦関の何が強くて、何が人より優れているかというのが、みんなまだ分かっていない中で、実力を発揮してここまで来ている。対策を練る前に安青錦関がまた強くなるようだったら、横綱も見えてきますし、本当にこれからが楽しみな力士ですよね」と補足した。