ことしの「成人の日」は1月12日です。



新潟市では11日、二十歳の節目を祝う式典が開かれました。



晴れ姿での再会に喜びがこみ上げます。



新たな門出を迎えた若者たちに「二十歳の誓い」を聞きました。



新潟市で行われた“二十歳のつどい”。新成人たちに聞くと……



＜参加者＞

「振袖の基準…かっこいい女です」



Q）きょうはどういうコーディネートで？

＜参加者＞

「 新潟で1番を目指して」





成人年齢は4年前、18歳に引き下げられましたが、新潟市ではこれまでと変わらず二十歳を祝う式典をこの時期に開いています。



＜新潟市 中原八一市長＞

「失敗や不安を恐れず、成長への1歩ととらえ、自分自身を信じ、前に進んでほしいと思います」





新潟市内の対象者は今年度7053人で、11日の式典には4000人以上が参加しました。



＜参加者代表 成澤凛奈さん＞

「二十歳を迎えたいま、私は そばにある幸せにいつも気付ける人でありたいです」



彼らが生まれたおよそ20年前。



国内では15年ぶりとなる万博「愛・地球博」が愛知県で開催されました。



2025年の「大阪・関西万博」に先立ち、5回目の日本での万博開催となり、会期中にはおよそ2200万人が来場しました。



また、第3次小泉内閣において、国営だった郵便配達などの事業を民間に委ねる「郵政民営化法」が成立。



一方、県内では12月、下越地方を中心に最大65万戸が停電する「新潟大停電」が発生。真冬の街から明かりが消え、市民生活にも大きな影響を及ぼしました。



あれから20年。新たな門出を迎えた若者たちに「二十歳の誓い」を聞きました。



＜参加者＞

「ことし中にベンチプレス150キロを目指しています。救命の大学行っているんですけど誰よりも人を助けたいなと思って」



＜参加者＞

「お客さんをみんな笑顔にできるような人の人生を変えられるような美容師になりたい」



＜参加者＞

「亡くなった祖父の友人が着つけてくれました。大人になる覚悟を着てきたつもり。これに似合うような人間になりたい」



大きく育った娘……晴れ着に身を包んだ姿に目を細めます。



＜参加者の母親＞

「朝から私の方が緊張しちゃって。たくさん貴重な経験を子どものおかげでさせてもらえたので感謝でいっぱい」



＜娘は＞

「何をするにも支援してくれてたくさん応援もしてくれたのでこれからは私が恩返しできるようにしたい」



花束を手にしたこちらの男性。お祝いのため、恋人が東京から駆け付けてくれました。



＜恋人が東京から来た男性＞

「わざわざ遠い所から来てくれて祝ってくれたのがめちゃめちゃ嬉しい」



二十歳の誓いも2人一緒に……

「日本酒とかね。日本酒、新潟有名なのでまだあんまり得意じゃないのでこれから挑戦していきたい一緒に」







「将来の夢…バレエダンサーです」こう話す男性。10歳で始めたクラシックバレエの技術を磨くため、1年半ほど前からアメリカに単身で留学。言葉の壁にぶつかりながらもひたむきに努力しているといいます。



＜バレエダンサー目指す男性＞

「家族がしっかりサポートしてくれて、金銭面もそうですし応援もしてくれて頑張って来られました。プロバレエ団に入ってどんどん成長していきたい」



笑顔で迎えた新たな門出。



明るい未来に向かって新たな1歩を踏み出します。