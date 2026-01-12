ÁûÆ°¤«¤é7Ç¯¡ÄTKOÌÚ²¼àÆÁÀÑ¤ó¤ÀáºÇ¿·²«¶â¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤¥¤¥¤¥¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¤Í¡×
à¶âÈ±Ë·¼çá¥Ø¥¢¤Ç½é·Ø¤Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤¬¡¢°Ü½»Àè¤Î¥¿¥¤¤Ç¤ÎàÆÁÀÑ¤ó¤Àá²«¶â¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ºÇ¿·¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µÃ¶¤«¤é¡¢¥¿¥¤¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤³¬ÃÊ3790ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿½ê¤Ë¤¢¤ë¤ª»û¤Ë½é·Ø¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö3»þ´Ö¤Ò¤¿¤¹¤é³¬ÃÊ...Â¾å¤¬¤é¤ó¾Ð¡£¤Ç¤âÅÐÄº¤·¤¿¤éµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÆÁÀÑ¤ó¤À¢ö¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢ÅÐÄº¾ì½ê¤ÇÃ£À®´¶¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£à¶âÈ±Ë·¼çá¥Ø¥¢¤ÎÌÚ²¼¤¬¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë²«¶â¤Ëµ±¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Î¤Ü¤ê¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¸÷·Ê¤¬¡£¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶âÈ±»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¥á¥Ã¥Á¥ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î»Ñ¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÌÚ²¼¤Ï2019Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¥é¥¤¥Ö¤Ç¸åÇÚ·Ý¿Í¤ØÂÐ¤·¥Ú¥Ã¥É¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Õºá¡¦¼áÌÀ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÏÂ²òÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ø°Ü½»¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£