°¦¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¤ËÃíÌÜ
¡¡¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿Êì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Cocomi¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿°¦¸¤à¥Ó¥Óá¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥º¤ÇÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥óÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¥Ó¥Ó¤È¸å¤í»Ñ¤Î¹©Æ£¤Î»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾å¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¹©Æ£¤Î¼ª¤Ëµ±¤¯¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖCocomi¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸«¤Æ¤¿¤é¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¡Ä¡ª ¥¹¥¦¥£¡¼¥È ¥Ñ¥Ô¥è¥ó ¥¿¡¼¥³¥¤¥º ¤«¤Ê¡¡ ¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¿§¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£