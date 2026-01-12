1月12日は成人の日です。静岡県浜松市では、障害のある若者たちの門出を祝う特別な「成人式」が執り行われました。主催したのは「ミスター女子プロレス」と呼ばれたあの人です。

【動画】特別な「成人式」主催したのは”ミスター女子プロレス” 障害のある若者たちの門出を祝う＝静岡・浜松市

温かな演奏に迎えられ、晴れやかな表情で入場する新成人たち。

この式典は障害があり、「はたちの集い」への参加が難しい若者たちの門出を祝う「魅惑的生人四季」です。

＜魅惑的生人四季 神取忍 実行委員長＞

「今年は午年、エネルギッシュ、発展するという年です。ぜひ新成人の皆さんも次のステージに向かって、エネルギッシュに駆け上がってほしい」

実行委員長は「ミスター女子プロレス」の異名を持つ神取忍さん。

浜松市を中心に人や社会のつながりを育む活動を行う団体の一員になったことがきっかけで、20年以上、この会に携わっています。

1月12日の式では、新成人から保護者へ感謝の気持ちを込めた花束の贈呈も行われました。

＜新成人の女性＞

「嬉しい気持ちです」

Q、振袖かわいいですね

「ありがとうございます」

＜魅惑的生人四季神取忍実行委員長＞

「ご家族や新成人の方の涙を見ると、『やってよかった』と思う/こういった活動をもっともっと知ってもらって、やれる限りやっていきたい」

参加した新成人たちは家族や地域の人々と節目の一日を過ごしました。