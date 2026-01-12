日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』の「ゴチになります!」新メンバー2人のヒント動画が公開された。その正体は、15日(19:00〜)放送のスペシャルで発表される。

「ゴチになります!」新メンバー1人目

12月25日に放送されたゴチ最終戦では、矢部浩之、小芝風花、高橋文哉の3人がクビに決定。新メンバーは2人とも運動神経が良いという。

今年のゴチは、辛くもクビを免れた岡村隆史、ゴチ7年目突入の増田貴久(NEWS)、昨年の新メンバー・せいや(霜降り明星)と白石麻衣の4人でスタート。初回のVIPチャレンジャーには、北村一輝と出川哲朗が参戦する。

「ゴチになります!」新メンバー2人目





【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」最終結果

第1位：岡村隆史　　　　　0円 ※大精算

第2位：増田貴久　27万6,840円

第3位：せいや　　33万5,140円

第4位：白石麻衣　66万2,700円

------------以下クビ-------------

第5位：高橋文哉　84万　550円

第6位：矢部浩之　92万7,000円

第7位：小芝風花　96万3,800円

(C)日テレ