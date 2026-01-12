「ゴチになります!」新メンバーは運動神経が良い2人 ヒント動画公開
日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』の「ゴチになります!」新メンバー2人のヒント動画が公開された。その正体は、15日(19:00〜)放送のスペシャルで発表される。
「ゴチになります!」新メンバー1人目
12月25日に放送されたゴチ最終戦では、矢部浩之、小芝風花、高橋文哉の3人がクビに決定。新メンバーは2人とも運動神経が良いという。
今年のゴチは、辛くもクビを免れた岡村隆史、ゴチ7年目突入の増田貴久(NEWS)、昨年の新メンバー・せいや(霜降り明星)と白石麻衣の4人でスタート。初回のVIPチャレンジャーには、北村一輝と出川哲朗が参戦する。
「ゴチになります!」新メンバー2人目
【編集部MEMO】
「ゴチになります!26」最終結果
第1位：岡村隆史 0円 ※大精算
第2位：増田貴久 27万6,840円
第3位：せいや 33万5,140円
第4位：白石麻衣 66万2,700円
------------以下クビ-------------
第5位：高橋文哉 84万 550円
第6位：矢部浩之 92万7,000円
第7位：小芝風花 96万3,800円
(C)日テレ
