Number_i¡¢É½Âê¶Ê¤Ç½é¤ÎÎø°¦¥½¥ó¥°Ä©Àï Ê¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ö3XL¡×1·î29ÆüÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/12¡ÛNumber_i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö3XL¡×¤ò1·î29Æü¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£1·î12Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥ÖÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¤éNumber_i¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·¹¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¾×·â±é½Ð
¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë2ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDAiLY¡õSUN¡×¡ÖDAiLY¡õLOVE¡×¡ÖDAiLY¡õCHILL¡×¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âTOP3¤òÆÈÀê¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëNumber_i¡£¿·¶Ê¡Ö3XL¡×¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤¿¡£Number_i¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢É½Âê¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÎø°¦¥½¥ó¥°¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Number_i¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNo.¶¡×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹½éÆü¤Ë580Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¡¦¡ÈDownload Albums¡É¡¦¡ÈArtist 100¡É¤Ç½é½µ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡ÈHot Albums¡É¤Ç¤Ï4ÅÙ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹4¥ö·î¸å¤Îº£¤âTOP5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¤¤À¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡×¤ä¡Ö°¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯1·î1Æü¤Ë¡ÖGOAT¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö3XL¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¤éNumber_i¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·¹¤¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¾×·â±é½Ð
¢¡Number_i¡¢½é¤ÎÎø°¦¥½¥ó¥°Ä©Àï
¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë2ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDAiLY¡õSUN¡×¡ÖDAiLY¡õLOVE¡×¡ÖDAiLY¡õCHILL¡×¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âTOP3¤òÆÈÀê¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëNumber_i¡£¿·¶Ê¡Ö3XL¡×¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤¿¡£Number_i¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢É½Âê¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÎø°¦¥½¥ó¥°¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡Number_i¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡×¤ä¡Ö°¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯1·î1Æü¤Ë¡ÖGOAT¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö3XL¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û