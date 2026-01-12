LE SSERAFIM、『ゴールデンディスクアワード』本賞受賞 HUH YUNJINはスペシャルステージで歌声披露
LE SSERAFIMが、2026年最初の授賞式となる『第40回ゴールデンディスクアワード』でデジタル音源部門本賞を受賞した。1月10日、台湾・台北ドームで開催された同アワードにて、5th Mini Album『HOT』のタイトル曲「HOT」が栄えある賞に輝いた。
【写真を見る】LE SSERAFIM、米年越し番組に初出演 SAKURA＆KAZUHAが日本人初の快挙
受賞に際し、LE SSERAFIMは「『ゴールデンディスクアワード』40周年を共に迎えられたこと自体が光栄ですが、このように意味深い賞までいただき、心から感謝しています。私たちの音楽に込めた努力や真心を感じ取ってくださり、応援してくださることが大きな力になります」とコメント。さらに、「特にFEARNOTの皆さんに感謝しています。2025年は本当にたくさんの愛をいただきました。2026年も、皆さんに楽しんでいただけるような多彩な姿をお見せできるよう頑張ります」と語り、今後の活動への意気込みを明かした。
圧巻のパフォーマンスと”謎のメッセージ”
LE SSERAFIMは当日、赤を基調とした衣装で登場。5th Mini Album『HOT』のタイトル曲「HOT」と、1st Single『SPAGHETTI』より「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」の2曲を披露した。ランウェイを歩くような力強い足取りでステージに現れ、冒頭から観客の視線を一気に引きつける。
「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」のイントロが流れると、会場からは爆発的な歓声が上がった。レーザー照明を駆使した演出と迫力あるダンスブレイクが続き、スパゲッティの麺を想起させる黄色のヘアスタイルをまとった大人数のダンサーたちと息の合ったパフォーマンスで、会場をフェスティバルのような熱気に包み込んだ。
続く「HOT」では、自転車に乗ってステージを駆け巡る大胆な演出や、ハウスダンスのステップを取り入れた振り付けなど、多彩な表現で観客を魅了。堂々とした立ち姿と高いパフォーマンス力をあらためて印象づけた。
そしてステージ終了後、LEDスクリーンに謎めいた言葉とともに”POWERFUL”という単語が映し出され、世界中のファンの間で大きな話題を呼んでいる。
HUH YUNJINのスペシャルステージも披露
この日の授賞式では、HUH YUNJINがスペシャルステージにも登場。キム・ヒョンシクの名曲「Like rain like music」をギター弾き語りで披露し、繊細かつ力強い歌声で原曲に新たな解釈と彩りを添えた。
ワールドツアーの集大成へ
LE SSERAFIMは1月31日から2月1日にかけて、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催。韓国、日本、アジア、北米を含む全19都市29公演を巡った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT』の集大成となる。ソウル公演はすでに全席完売し、追加販売された見切れ席も即完売するなど、その人気の高さを証明している。
グローバルな活躍を続けるLE SSERAFIM。2026年に向けて、さらなる飛躍が期待される。
