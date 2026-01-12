欧州株　まちまち、資源関連高い、一方、銀行株に売り圧力
東京時間19:58現在
英ＦＴＳＥ100　 10119.77（-4.83　-0.05%）
独ＤＡＸ　　25313.05（+51.41　+0.20%）
仏ＣＡＣ40　 8340.71（-21.38　-0.26%）
スイスＳＭＩ　 13407.21（-14.61　-0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49370.00（-356.00　-0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6960.00（-45.00　-0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25715.25（-223.00　-0.86%）