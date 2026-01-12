欧州株 まちまち、資源関連高い、一方、銀行株に売り圧力
欧州株 まちまち、資源関連高い、一方、銀行株に売り圧力
東京時間19:58現在
英ＦＴＳＥ100 10119.77（-4.83 -0.05%）
独ＤＡＸ 25313.05（+51.41 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8340.71（-21.38 -0.26%）
スイスＳＭＩ 13407.21（-14.61 -0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49370.00（-356.00 -0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6960.00（-45.00 -0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25715.25（-223.00 -0.86%）
東京時間19:58現在
英ＦＴＳＥ100 10119.77（-4.83 -0.05%）
独ＤＡＸ 25313.05（+51.41 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8340.71（-21.38 -0.26%）
スイスＳＭＩ 13407.21（-14.61 -0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49370.00（-356.00 -0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6960.00（-45.00 -0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25715.25（-223.00 -0.86%）