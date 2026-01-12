瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループＳＴＵ４８の清水紗良（１９）、久留島優果（２０）、曽川咲葵（２０）、蕪竹真奈（２０）、小松奈侑（２０）、田中奈菜子（１９）が１２日、広島県・広島護国神社で行われた成人奉告祭に出席した。

自ら選んだ華やかな振り袖に身を包み、凜（りん）とした姿で神殿に入った６人。清水は「２０歳の節目を迎えました。私は人とお話しすることが好きなので、お話しするお仕事を通して、皆さんに元気や笑顔を届けられるような活動をしていきたいです」と語った。久留島は「大人になった実感が湧いてきましたが、子どもらしさも残しつつ、アイドルとしても人としても成長して、いつも支えてくださっている皆さまに感謝が伝えられるような活動をしていきたい」とコメントした。

昨年１月発売の１１枚目シングル「地平線を見ているか？」で初選抜にして初センターを経験した曽川は卒業を発表しており、「３年間育てていただいた環境に感謝を届けられるようなお仕事を一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいです」と力を込めた。

田中は「これまで以上に自分らしく、前向きに活動していきたいです」と決意。小松は「一日一日を大切に過ごしながら、ファンの皆さんに笑顔を届けられる存在になりたい」と思いを語った。蕪竹は「今まで以上に大人としての自覚と責任を持って行動していきます。４期研究生の中では２０歳メンバーは大人メンなので、みんなを引っ張っていける存在になりたいです」と引っ張る覚悟を明かした。