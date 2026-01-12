きょうは成人の日です。県内で二十歳となる人の数が過去最少となるなか、未来を担う節目を迎えた若者に、決意を聞きました。

【写真を見る】旧友との再会を楽しみ未来へ羽ばたく！ 成人の日 二十歳を迎える若者に決意を聞く 県内の成人式対象者は過去最少に（山形）

今年、県内で二十歳となるいわゆる成人式の対象となるのは９４６１人で、記録が残る１９８９年以降、最少となりました。

最も多かったのは、１９９５年の１万７３２８人で、ことしはこれより７８６７人少ないことになります。

佐藤真優アナウンサー「雪が降る寒空のもと、二十歳を迎えたみなさんがスーツや

振袖に身を包んでいます。非常に華やかです！みなさんの夢や目標を聞いてみました」

女性３人「実感があまりないけどやっと二十歳だね」

女性「地域政策関係の学校に行くので、地元の力になれるように頑張って勉強していこうかなと」

男性「山形県内で医者になろうと思います。困っている人を助けられるような医者になりたいと思います」

男性「大学が東京なので、そっちのほうで働くと思うんですけど、できるだけグローバルに働けるように頑張りたいと思います。目指せ、総合商社で！」

■旧友との再会！

旧友との再会を楽しむ参加者も…。

小学校時代の友人（男性）「小学校の時とは違うかわいさがきょうは見られるなと思ってきています」

小学校時代の友人（女性）「（Ｑそう言われてどうですか？）嬉しいですね」

小学校時代の友人（女性）「（Ｑご関係は？）仲良しの友達です」

小学校時代の友人（男性）「（Ｑこれからの山形どうなってほしい？）いま教師になるための勉強をしているんですけど、今、子どもの多様化が進んでいる中で、子どもたちを支えていけるような教師に、臨機応変な対応ができればなと」

■息子の成長感じる母

親子（母）「立派に成長したなと感じています」

親子（息子）「（母親が）酒やけで申し訳ないんですけど…」

親子（息子）「（Ｑお酒がお好きな親子なんですね）そうですね、母親から受け継ぎました、遺伝子を」

親子（母）「間違いなく息子でした、私の」

親子（息子）「お金以外で楽しさというものを見出だせるような大人になりたい」

親子（母）「充実した人生を送ってもらいたいなと、期待するのみです」

二十歳を迎えたみなさん、おめでとうございます！