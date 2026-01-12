Mr.Children、TBS系 日曜劇場『リブート』主題歌の新曲「Again」配信決定！ドラマ初回放送翌日にリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mr.Childrenが、新曲「Again」を1月19日に配信することが発表された。「Again」は1月18日放送開始のTBS系 日曜劇場『リブート』の主題歌となっており、初回放送後に配信限定リリースされることとなる。また、さらに配信同日・1月19日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』への出演も発表されている。

■研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲が完成

「Again」は前作となる配信限定ソング「in the pocket」から約1年5ヵ月ぶりとなる待望の新曲。全国アリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』を終え、2025年より本格的にニューアルバムの発売を見据えた楽曲制作期間へ突入することを公言していたMr.Childrenが、遂にその第一歩となる新作をリリースする。

本作のレコーディングには、Pianoで小林武史が参加。さらに、山本拓夫（Sax）、四家卯大（Cello）、Udai Shika Stringsがバンド4人が探求し続ける「音楽の無限の可能性」に新たな輝きを注ぎ込み、研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲が完成。

また、マスタリングはJoe LaPorta（Sterling Sound）が、配信ビジュアルは森本千絵（goen°）が担当。すでにニューアルバム『産声』のリリースも決定しているなか、本作「Again」発表を皮切りに、今後展開されていくバンドの“新しい物語”にぜひ注目しよう。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Again」

■関連リンク

Mr.Children OFFICIAL SITE

https://www.mrchildren.jp/

『リブート』番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/

■【画像】「Again」ジャケット画像 他

「Again」配信ジャケット画像

(C)TBS