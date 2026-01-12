中島健人、2ndアルバム『IDOL1ST』のリード曲「XTC」のMVを公開！アイドルのベールを脱ぎ去り神秘的な影を表現
2月18日にリリースされる中島健人の2ndアルバム『IDOL1ST』から、リード曲「XTC」のMVが公開された。
■仮面をつけた中島が駆け抜ける、逃避行の結末は要注目
「XTC」は中島健人が作詞・作曲に携わっており、10月リリースの2ndシングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がった楽曲。“仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させてアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った、中島健人の裏に存在する“神秘的な影”を表現している。
そんなこの曲のMVを手がけたのは、映像作家・YERD。表の姿を狙う光から逃げる中島健人が登場し、仮面をつけた中島が駆け抜ける逃避行の結末にぜひ注目しよう。
この曲も収録される2ndアルバム『IDOL1ST』は、NO1アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』OPテーマ「MONTAGE」、そして2ndシングルより「IDOLIC」に加え、本人が作詞作曲を手がけた楽曲、☆Taku Takahashi(m-flo)、キタニタツヤ、PAS TASTAからの提供曲など合計14曲を収録している。
初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様。さらに初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録している。通常盤ボーナストラックには中島健人の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」も収録しているので、ぜひ全形態チェックしよう。
■中島健人 コメント
Xtreme, True, Core
この「絶頂・真実・核」という今の時代のアイドルに備わる言葉をテーマに、歌詞と曲を書きました。
僕はアイドルという宿命から逃れることはできないと思ってます。
仮面を外して、誰かに、どこかで、真実の顔を見せても、必ず再び仮面をつけて偶像として輝かなければ自分ではない。
そんなテーマをIDOL1STの表題曲にしました。
ぜひ仮面をつけた”この世界”という舞踏会の中で
僕の「神秘の影」をみつけてください。
■リリース情報
2026.02.18 ON SALE
ALBUM『IDOL1ST』
