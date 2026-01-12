（実況）

「今ここで全力の80分終了。鹿児島城西全国への重い重い扉を切り開きました」



前回大会の選手権県大会決勝。8連覇を目指した神村学園は、鹿児島城西に0対1で敗れ、王座を奪われました。



（福島和毅選手）

「あの先輩たちが泣いている姿は今でも覚えている」



この日、奪われた1点がボールの一番近くにいたキャプテン、中野選手の人生を揺るがしました。



（中野陽斗主将）

「このシーンだけをスマホの中に切り取っていたりするぐらい重い失点。記憶に残っている一点」





悔しさを糧に県勢初、夏のインターハイ王者に輝き、夏冬二冠の目標を掲げて挑んだ今大会の県大会決勝。鹿児島城西に3対0で勝利し、去年の雪辱を果たしました。そして迎えた、最後の選手権。大晦日、初戦の相手は愛知県代表・東海学園でした。この日大暴れしたのが。13番・日髙 元。前半25分にダイレクトボレーを叩きこむと。（実況「日髙元ハットトリック」東海学園にシュートを一本も打たせず、6対0で快勝しました。年が明けた3回戦は滋賀県代表・水口と対戦。倉中が2試合連続で先制点をあげると、その後、細山田と日高でさらに2点を追加した後半18分。荒木のアーリークロスをダイビングヘッドで押し込んだのは、またも日髙。今大会の5点目を挙げ、得点ランキングで単独トップに躍り出ました。ここまで無失点で迎えた、準々決勝。相手は神奈川県代表の日大藤沢でした。そして、この日の主役になったのが。倉中が、1試合4得点の大活躍でチームを3大会ぶりのベスト4に導きました。（倉中悠駕選手）「（どうしたの？）自分でもわからない」試合後、日大藤沢のロッカールーム。（日大藤沢・選手）「何もできなかった。強すぎ！はえーし、うめーし。バケモン。強すぎる。何もさせてくれないやん、あいつら」対戦相手も驚くほどの強さで聖地・国立までたどり着きました。（中野陽斗主将）「ここに立つために1年間やってきたのでここまでやってきた意味が、今日よかったと思えた」（中野陽斗主将）「ここに来られたのは、自分たちの力ではなくていろんな人のおかげ。その人たちのためにもチームのために戦って楽しんで絶対勝ちましょう」準決勝の相手は福島県代表の尚志。試合開始わずか5分でした。一瞬のスキを突かれ、今大会初めてリードを奪われます。1点を追うハーフタイム。（有村圭一郎監督）「お前らは、ただ来る未来を待ってる。つかみにいかないと意味がない。この試合がだめだったら人生が終わるのか。また明日はくる。その明日を良い明日にするか、ダメな明日にするかだけの話」有村監督からの檄を受けた神村イレブンは後半28分。13番日髙が魂のダイビングヘッド。得点ランキングでも倉中と並び、今大会トップの6点目。試合を振り出しに戻します。その後、両者譲らずPK戦へ。この日が誕生日だったキーパー寺田が、尚志の1人目を止めていい流れを作ります。そして10人目までもつれたPK戦を9対8で制しました。（寺田健太郎選手）「10人蹴って、もう1本ぐらい止めたかったが、みんなが決めてくれたのでよかった」こうして、12日、初の決勝へとたどり着きました。