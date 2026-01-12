お笑いコンビ、春とヒコーキが初の単独ライブツアー「モンキービジネス」を開催する。

4月10〜12日に大阪・ABCホールで4公演、同17〜19日に福岡・西鉄ホールで3公演、同25、26日に北海道・サッポロファクトリーホールで2公演、5月1〜6日に東京・日経ホールで6公演。全国4都市で15公演を行う。2021年（令3）の「孤独を着こなすな」、23年の「春とヒコーキ『龍』」に次ぐ3年ぶりの単独ライブで、ツアーは初めて。

2人は「モンキービジネスとは、悪ふざけやインチキのことを指す言葉です。まじめな仕事にあってはならない余計な問題や不正行為のことを言うそうです。お笑い芸人の仕事なんて、すべてがモンキービジネス。コントは見せても歯茎は見せない猿。それが私たちです。コントも見せないし歯茎も見せない猿。それはおとなしい猿です。お待ちしています」と話している。

春とヒコーキは昨年暮れにYouTube「バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】」の登録者が200万人を突破。現在、同チャンネルで単独ライブ告知映像を公開中だ。

チケットは「タイタンの配信」会員先行抽選が19日午後11時59まで受け付け中。一般発売はローチケで31日午前10時から。