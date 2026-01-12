ALPHA DRIVE ONE・シンロン「これからも新人の姿勢を忘れず、全力で」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。XINLONG（シンロン）が、今後の活動への意気込みを語った。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
XINLONGは「これから活動が始まりますが、どんな活動をしていくのか、とても楽しみです。良いスタートになるよう、全力を尽くします」と、デビュー日を迎えた心境を明かした。
続けて、XINLONGはデビュー決定からの期間を振り返り、「この3ヶ月間、本当にたくさんの準備をしてきました。レコーディング、MV撮影、バラエティ出演など、すべての瞬間が鮮明に記憶に残っています。一緒に活動しながら、より良い姿を見せるために悩み、フィードバックを交わす中で、『本当にひとつのチームだ』と感じました」と、メンバーとの絆を再確認した。
そして「個性豊かな8人が集まったことで、ALPHA DRIVE ONEならではの魅力が生まれていると思います。
これからも新人の姿勢を忘れず、全力で活動していきます」と宣言。「そして、キリングパフォーマンスグループとして認めていただけたら、とてもうれしいです」と語った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
XINLONGは「これから活動が始まりますが、どんな活動をしていくのか、とても楽しみです。良いスタートになるよう、全力を尽くします」と、デビュー日を迎えた心境を明かした。
そして「個性豊かな8人が集まったことで、ALPHA DRIVE ONEならではの魅力が生まれていると思います。
これからも新人の姿勢を忘れず、全力で活動していきます」と宣言。「そして、キリングパフォーマンスグループとして認めていただけたら、とてもうれしいです」と語った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。