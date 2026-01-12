ÌîÀÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¡¼Â¤Ï·Ý¿Í¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡¡Å¾¿¦Í½Äê¤Ï°Õ³°¤Ê¿¦¼ï¡¡¼¤á¤º¤Ë¡ÖÂçÀ®¸ù¡×º£¤Î¼ýÆþ¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê49¡Ë¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç·ÝÎò¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï31Ç¯¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤ÈÆ±¤¸¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤Ï33Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤ï¡×¤È¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¿ØÆâ¤¬¡Ö»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿ØÆâ¤¬¡Ö¡ÈµÈËÜ¼¤á¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Ê¡£²¶³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¤È²áµî¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤ò²óÁÛ¡£·Ý¿Í¤ò¼¤á¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹¤ëµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÈËÜ¼¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç»öÌ³½ê¤òºî¤ëÍ½Äê¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ØÆâ¤«¤é¡ÖÂçÀ®¸ù¤ä¤Ê¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡ÖÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¤è¡£·î40Ëü¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î2¿Í¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö²¿¤¬¡©1ËÜ¤Î»Å»ö¤ä¤Ç¡ª¡×¤È1»Å»ö40Ëü±ß¤À¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤Ã¤«¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ä¤í¤Í¡©¤Ê¤á¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÊÖ¤·¤Æ¡¢°ìÆ±¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¾Ð´é¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£