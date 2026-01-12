成人の日を迎えた12日、各地で「二十歳のつどい」などのイベントが開催され、多くのタレントも登場した。2025年度に20歳になる主なタレント（誕生日）は以下の通り。

谷口愛季（櫻坂46＝4月12日）

岡村ほまれ（モーニング娘。＝5月9日）

山時聡真（俳優＝6月6日）

山愛生（モーニング娘。＝6月28日）

上坂樹里（女優＝7月14日）

瀬戸口心月（乃木坂46＝7月16日）

五百城茉央（乃木坂46＝7月29日）

奥田いろは（乃木坂46＝8月20日）

NAOKO（HANA＝8月23日）

牧野羽咲（女優＝9月26日）

伊東蒼（女優＝9月16日）

山天（櫻坂46＝9月28日）

阿達慶（俳優＝9月29日）

新井彩永（AKB48＝10月5日）

菅原咲月（乃木坂46＝10月31日）

櫻井梨央（モーニング娘。＝11月11日）

秋山由奈（AKB48＝12月12日）

宮地すみれ（日向坂46＝12月31日）

遠藤理子（櫻坂46＝1月9日）

桜庭遥花（CUTIE STREET＝1月29日）

伊礼姫奈（女優＝2月7日）

中島セナ（女優＝2月17日）

竹内希来里（日向坂46＝2月20日）