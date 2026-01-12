【GUのホワイト系カラー】がおすすめ！ 40・50代が垢抜ける♡「最旬パンツコーデ」

2026年春夏コレクションでは、異なる白を重ねる「ホワイトレイヤード」が注目の的に。素材やシルエットの差で奥行きを演出する着こなしが主流になる予感です。軽やかさと洗練を添えてくれるホワイト系カラーのアイテムは、40・50代の冬コーデもパッと垢抜けさせてくれる存在になりそう。【GU（ジーユー）】にも、大人世代も取り入れやすいアイテムがラインナップ。抜け感と上品さを意識したスタッフさんの着こなしとあわせて、ホワイトパンツコーデをご紹介します。

ホワイト系カラー & 洗練シルエットで上品なムードに

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

きれいめなバギーパンツは、ワードローブに一本あると大人コーデの心強い味方になる予感。こちらのアイテムは腰まわりはすっきりと、膝から裾にかけて自然に広がるラインが特徴。バギーならではのリラックス感に、今季トレンドのフレアシルエットが旬のムードを添えます。ヴィンテージライクな加工を施した綿素材は、ホワイト系でも表情が単調になりにくく、スタイリングに程よい奥行きをプラス。腰に軽く引っ掛ける位置で着用でき、タックイン・アウトどちらもきれいにまとまりそうです。