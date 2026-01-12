悶絶級の可愛さーーーッッ！！【マクドナルド】アイドル姿にきゅん♡「ハッピーセット」に注目

1/9（金）より【マクドナルド】のハッピーセット®「すみっコぐらし」のおもちゃ第3弾が登場！ 第1弾のお店やさんと第2弾のステーショナリーセット、全9種類からどれかをGETできます。今回は、第3弾でもらえる話題のおもちゃをピックアップ。第1弾・第2弾に間に合わなかったという人は、このチャンスをお見逃しなく！

全種類ほしい！ すみっコぐらしのステーショナリーセット

@ftn_picsレポーターHaruさんが「悶絶級の可愛さ」と紹介するこちらは、1/9（金）からの第3弾でGETできるステーショナリーセット。ケースには、アイドル姿になったすみっコたちがデザインされていて、箱を開ける前からわくわくしそう。パステルカラーがとってもかわいいです。今回ピックアップするのは「すみっコぐらし箱推し」。

ケースも中身もかわいすぎ！

ケースの中にはプロフィールカード・メモシート・ステッカーが入っていて、4種類のおもちゃそれぞれイラストが異なります。どれもかわいくて、使うのがもったいなくなってしまいそうです。レポーターHaruさんによると「ケースはアクセサリーや小物をしまっておくのにぴったりなサイズ感」とのこと。並べて飾っておくだけでも癒されそうなので、すみっコぐらし好きは要チェックです！ なくなり次第終了のため、気になる人はお早めに。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A