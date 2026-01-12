東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



12日の九州北部は、気温が低い一日でした。最低気温は、福岡市2.4℃、北九州市は氷点下0.1℃、久留米市は氷点下2.4℃でした。最高気温は7℃前後でした。



そんな中、北九州市の小倉城の天守閣前広場では、おしるこを求める多くの人たちが長い列を作りました。「小倉城おしるこ会」は1959年から続く年始恒例の行事で、小倉城に奉納されていたおよそ120キロの餅米から作られた2000人分のおしるこが無料で振る舞われました。小豆の赤い色が邪気を払うとされていて、訪れた人たちは、1年間の無病息災を願っておしるこを味わっていました。



これからの天気です。13日は、午前中はどんよりとした空で、一時雨が降る所があるでしょう。午後は日差しが戻る見込みです。朝の最低気温は5℃前後、日中の最高気温は14℃前後で、ともに前日より高くなるでしょう。



週間予報です。この先は晴れて、気温はさらに上がりそうです。15日（木）の福岡市の最高気温は17℃で、3月下旬並みの陽気になる見込みです。