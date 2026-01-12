中島健人「僕はアイドルという宿命から逃れることはできない」 「XTC」MV公開【コメント全文】
歌手で俳優の中島健人の 2ndアルバム「IDOL1ST」（2月18日発売）より、リード曲「XTC」のミュージックビデオが12日、公開となった。
【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人
中島が作詞・作曲に携わっており、2nd シングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がっている。“仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った、中島健人の裏に存在する“神秘的な影”を表現している。
ミュージックビデオを手がけたのは映像作家・YERD。表の姿を狙う光から逃げる中島健人が登場。仮面をつけた中島が駆け抜ける逃避行の結末に注目だ。
■中島健人
Xtreme, True, Core この「絶頂・真実・核」という今の時代のアイドルに備わる言葉をテーマに、歌詞と曲を書きました。僕はアイドルという宿命から逃れることはできないと思ってます。
仮面を外して、誰かに、どこかで、真実の顔を見せても、必ず再び仮面をつけて偶像として輝かなければ自分ではない。そんなテーマをIDOL1STの表題曲にしました。
ぜひ仮面をつけた“この世界”という舞踏会の中で僕の「神秘の影」をみつけてください。
【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人
中島が作詞・作曲に携わっており、2nd シングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がっている。“仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った、中島健人の裏に存在する“神秘的な影”を表現している。
■中島健人
Xtreme, True, Core この「絶頂・真実・核」という今の時代のアイドルに備わる言葉をテーマに、歌詞と曲を書きました。僕はアイドルという宿命から逃れることはできないと思ってます。
仮面を外して、誰かに、どこかで、真実の顔を見せても、必ず再び仮面をつけて偶像として輝かなければ自分ではない。そんなテーマをIDOL1STの表題曲にしました。
ぜひ仮面をつけた“この世界”という舞踏会の中で僕の「神秘の影」をみつけてください。