吹き上がる“巨大な火の玉”…イタリアで燃料タンクローリー爆発の瞬間　トルコでは営業中のケバブ店に車突っ込む

イタリア南部の高速道路で目撃されたのは、燃料タンクローリーが爆発し、巨大な火の玉が吹き上がる瞬間です。

この爆発で道路が損傷。

さらに近くの店舗では窓ガラスが吹き飛び、別の飲食店はガラスにひびが入りました。

現地メディアによりますと、タンクローリーは液化石油ガスを載せていて、爆発の影響で一時通行止めになったということです。

一方、トルコで目撃されたのは営業中のケバブ店に車が突っ込む瞬間です。

映像から、車はテーブルや椅子をなぎ倒し店内へ突っ込み、注文をしていた客は間一髪、回避している様子が確認できます。

あと一歩遅ければ巻き込まれるところでした。

突然の出来事に店内では、車に駆け寄る人や頭を抱える人などでパニック状態に。

店の外に取り付けられた防犯カメラ映像には、黒い車が駐車するのかと思いきやそのまま前進し、段差を乗り越え店に突っ込む様子が映っていました。

なぜ事故は起きたのでしょうか。

現地メディアによりますと、運転手が駐車しようとした際、ハンドル操作を誤り、事故につながったということです。