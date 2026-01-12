ビートたけし（78）が11日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）で、お笑い芸人の“引退”について語る場面があった。

この日の番組では元プロ野球選手の引退後の第2の人生について特集。ネギ農家に転身した元楽天投手の石橋良太氏（34）、寿司店で魚の仕入れを担当する元楽天投手の森雄大氏（31）がリモートで出演し、現在の生活を語った。

2人を前にしたたけしは「変なこと言うと2人ともまだ運がいいなと思うよね。ちゃんと就職先があってそれなりに働けるから。野球選手をダメになってもっと落ちていってひどいとこにいる人がいっぱいいるから」と話し、「大したもんだと思う」と石橋氏と森氏の頑張りを称賛。

番組のラストでは「芸人なんてのは第2の人生もクソもない。仕事やってんだか辞めたんだか、何だかよく分かんないもんな、俺らの商売って」と自身が知る芸人の例に触れ、「芸人リタイアするってあんまり聞いたことない。仕事がなくなって家で暮らしてると“辞めたの？”“いや、やってるけど仕事が来ないんだ”っていうだけであって」と笑う。

「俺らの仕事っていうのは辞めるってことないもんね。辞めるっていうことを言える人は売れてる人だよ」と真理を突く発言も。「フェードアウトだよね。“あの人最近見ないな”“仕事がないんだよ”ってだけだよね」としみじみと話した。