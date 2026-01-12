この3連休中、急きょ浮上したのが衆議院の解散案です。高市総理が通常国会の冒頭での解散を検討する中、候補者は急ピッチでの準備を強いられることになります。



野党の県関連議員は「唐突な解散は国民生活を軽視している」と憤りました。





休む暇なく、選挙準備に追われます。



「ドライバーがいないんですよ、街宣車」



こう語るのは陣営のスタッフ探しに奔走する自民党の新人、内山航さんです。





内山さんは去年9月、衆議院選挙の候補者となる自民党・新潟1区の支部長に選ばれました。それから半年足らずで政権内に浮上した解散案。衆院選は最短で1月27日が公示と見込まれるため、この連休中、ポスターの印刷やホームページのリニューアルなどに追われたといいます。＜自民・新潟1区で立候補予定 内山航さん＞「間に合わせるしかないので業者さんも3連休だったけれど来てくださいました。時間がないので私は知名度がどうしても不足していると思うので外に出る（演説）活動が主になる」唐突な解散案は、立憲民主党にとっても寝耳に水……県内の野党は予算案成立後の春以降を見込んでいました。＜立憲・新潟1区・現職 西村智奈美 衆院議員＞「（解散は）予算が成立したあと、あるいは通常国会の最終盤でというような話もありますので…」こう話していた立憲民主党の西村智奈美議員ですが、年明けムードは一転。新潟1区では当選7期のベテランである西村さんが自民党の新人、内山さんを迎え撃つことになります。＜立憲・新潟1区・現職 西村智奈美 衆院議員＞「極めて唐突、国民生活を軽視している」「私は国民生活のためには負の影響のほうが大きいんじゃないかと思っていますけれど、ただ解散となった場合にはこれはどういう状況であれしっかり選挙は戦っていかなければいけない」仮にこのタイミングでが解散すれば、物価高対策などを盛り込んだ予算案は年度内の成立が難しくなります。＜立憲・新潟4区・現職・米山隆一 衆院議員＞「ちょっと党利党略の選挙が過ぎると思いますね。やらざるを得ないので、こちら受けて立つしかないので受けて立ちますけどね」高い支持率を背景に、解散に踏み切ろうとする政権に野党は批判を強めています。＜立憲・新潟4区・現職・米山隆一 衆院議員＞「支持率が高いときにやるというのは、そもそも変な話で、支持率が高くて順調に運営できているのに、なぜ、もっと議席を増やすために解散するというのは、制度としては、まあ、あるいは脱法というか悪用というか、制度の悪用だと思いますね」常在戦場の衆議院。早期解散となるのか、高市総理の動向が注目されています。