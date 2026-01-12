ALPHA DRIVE ONE・サンウォン、デビュー迎えて笑顔「本当に幸せ」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。SANGWON（サンウォン）が、デビューを迎えた思いを語った。
【写真随時追加】ハートポーズをするジュンソ＆アルノ
SANGWONは「きょう、メンバーと一緒にデビューできて本当に幸せで、感慨深い気持ちです」と満開の笑顔に。「こうして多くの記者の皆さんの前でステージを披露できることも、とても大切な瞬間です。これからもっと良い姿をたくさんお見せしますので、ぜひ期待してください。今の気分は、僕たちのアルバムのように“EUPHORIA”です。本当に高揚しています」と、声を弾ませた。
そして、同じくオーディション番組出身の先輩グループについても言及。「Wanna One、ZEROBASEONEの先輩方は本当に尊敬する存在です。先輩方が切り拓いてくださった道の邪魔にならないよう、僕たちだけの色をしっかり持って、着実に成長していこうと話してきました。それ自体が、僕たちならではの独自性になると思っています」と力を込めた。
今回のアルバムについては「ひと言で表すならALPHA DRIVE ONE流の“ロマン・エナジェティック”だと思います」と述べ、「6曲すべてが異なる魅力と多様なストーリーを持っています。とても聴き応えのある作品になっているので、ぜひ期待してください」と呼び変えk田。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
