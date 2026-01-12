アイドルグループ「あまいものつめあわせ」メンバーの、グラビアアイドルちとせよしの（26）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を祝福された様子を投稿した。

「#ちとせよしの生誕祭2026 推しときゃよしの」と題し、赤、白、ピンク色でイチゴのデコレーションショートケーキをイメージするミニスカートコスチューム姿で脚線美を披露。「生まれてきて良かったと思える瞬間をたくさんくれるみんなと、またひとつ大切な思い出ができたよ 愛のこもった1日 いつも本当にありがとう」と思いをつづった。

「可愛いスタフラに大きくてこだわりのつまったケーキ、みんなの愛情分重さずっしりのアルバム、特典会でのプレゼント、素敵なステージ装飾…！ どれも大切な宝物です メッセージ寄せてくださったタレントの皆様も本当にありがとうございます」と記し、誕生日ケーキや記念Tシャツなども公開した。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「いちばん輝いてます」「可愛すぎる」「超カワイイ」「溶けるようなSmile」「宇宙一可愛かった」とコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。1月21日に東京・Zepp新宿で2周年記念ワンマンライブを開催予定。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。