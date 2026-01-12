ブシロードが贈る最新TCG『パルワールド オフィシャルカードゲーム』が2026年1月12日（月・祝）、東京で開催された「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」で発表された。

第一弾となるブースター＆トライアルデッキ2種は、2026年7月30日に日本語・英語・簡体字中国語版を同時発売される。

『パルワールド』がまさかのTCG化

イベント中に、『パルワールド オフィシャルカードゲーム』は、オープンワールドゲーム『パルワールド』を題材にした完全新規TCG。

ゲーム内に登場するキャラクター・パルが描かれたパルカードを始め、ギアカード、建築物カード、イベントカード、ソウルカードを使ってデッキを構築し、バトルを行っていく。

発売に先立ち、2026年春より全世界先行体験会が開催。こちらは5月に開催される「カードゲーム祭2026」でも実施予定で、参加するとプロトタイプデッキが貰える。

また、6月27日に東京、6月28日に大阪で先行発売会＆講習会も実施予定。その場でしっかりとルールを覚えてから、商品を購入することができる。

さらに各地のカードショップでの「公認大会」や、公式が開催する大会イベント「公式大会」も実施決定。世界一のプレイヤーを決める世界大会は、2026年秋から開催される。

本プロジェクトのプロデューサーであるブシロードの木谷高明社長によると、『パルワールド』のカードゲームを作ってみたいと制作会社であるポケットペアに打診したところ実現したという。

老眼を理由にカードゲーマーを引退していた木谷社長だが、この『パルワールド オフィシャルカードゲーム』ではプレイヤーとして復帰したいと意欲を示した。かなり肝いりのTCGとなるようで、今後の展開に期待がかかる。

概要

『パルワールド オフィシャルカードゲーム』

■公式サイト：https://palworld-official-cardgame.com/

■公式X：https://x.com/PalworldOCG

(執筆者: sasuke_in)