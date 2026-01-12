3連休の最終日、北日本や日本海側を中心にまとまった雪になりました。大雪のピークは超えましたが、落雪や雪崩に注意が必要です。

最低気温が0℃となった東京・上野公園では、寒空の下、瀬戸内産の牡蠣およそ4万個を使った絶品汁が振る舞われました。

「きょう寒かったので、温かいものを食べたいと思って」

3連休最終日のきょう、関東でも大雪となったところが…。

きのう夜から雪が強まった、群馬県みなかみ町。午後2時までの24時間に62センチの雪が積もりました。

今シーズン一番の積雪に住民は。

「今年は小雪かなと思っていたから、急にこんなの（雪）が来て驚いている」

きのうまで積雪がなかった山形市でも、冬型の気圧配置の影響で、午前9時現在で14センチの積雪。住宅街では子どもたちが雪遊びをする中、雪かきに精を出す親の姿が見られました。

山形市民

「明日から仕事があるので、職場の雪かきを考えると少し憂鬱」

記者

「非常に視界が悪い状況となっています」

冬の嵐となった宮城県では、最大瞬間風速20メートル以上を観測。吹雪のため、東北道の一部では通行止めとなりました。

秋田県の山間部でも、数メートル先の視界すら奪われる中、除雪車が稼働していました。

路面凍結が原因とみられる事故も起きています。

愛知県清須市で車3台が絡む玉突き事故が、岐阜県では59件のスリップ事故が発生しています。

今季一番の寒気に見舞われた日本列島。大雪のピークは越えたものの、あす以降も落雪や雪崩に注意が必要です。