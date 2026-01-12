第104回全国高校サッカー選手権の大会優秀選手36人が発表された。

初優勝した神村学園からは7得点で得点王に輝いたFW日高元や6得点のFW倉中悠駕、J2いわき内定のDF中野陽斗主将ら最多の8人を選出。準優勝の鹿島学園はGKプムラピー・スリブンヤコら7人が選ばれた。川崎F内定のMF長璃喜（昌平）、横浜M内定のDF村上慶（大津）らも名を連ねた。

＜GK＞

プムラピー・スリブンヤコ（鹿島学園2年）

寺田健太郎（神村学園3年）

仲七璃（帝京長岡2年）

＜DF＞

中川光星（鹿島学園3年）

齊藤空人（鹿島学園3年）

清水朔玖（鹿島学園3年）

中野陽斗（神村学園3年）

荒木仁翔（神村学園3年）

西村圭人（尚志3年）

松沢琉真（尚志3年）

広瀬煌（流通経大柏3年）

メンディー・サイモン友（流通経大柏2年）

増田大空（流通経大柏3年）

榎本来輝（日大藤沢3年）

村上慶（大津3年）

松岡敏也（興国3年）

＜MF＞

三浦春人（鹿島学園3年）

堀ノ口瑛太（神村学園3年）

福島和毅（神村学園3年）

小曽納奏（尚志3年）

島谷義進（流通経大柏3年）

古川蒼真（流通経大柏2年）

福島京次（大津3年）

水沢那月（帝京長岡3年）

小杉唯斗（聖和学園3年）

長璃喜（昌平3年）

＜FW＞

内海心太郎（鹿島学園2年）

渡部隼翔（鹿島学園3年）

倉中悠駕（神村学園3年）

徳村楓大（神村学園3年）

日高元（神村学園3年）

臼井蒼悟（尚志3年）

根木翔大（尚志3年）

山下虎太郎（大津3年）

三鴨奏太（堀越3年）

齊藤琉稀空（東福岡3年）