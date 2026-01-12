【高校サッカー】大会優秀選手 得点王のFW日高、DF中野主将ら神村学園から最多8人選出
第104回全国高校サッカー選手権の大会優秀選手36人が発表された。
初優勝した神村学園からは7得点で得点王に輝いたFW日高元や6得点のFW倉中悠駕、J2いわき内定のDF中野陽斗主将ら最多の8人を選出。準優勝の鹿島学園はGKプムラピー・スリブンヤコら7人が選ばれた。川崎F内定のMF長璃喜（昌平）、横浜M内定のDF村上慶（大津）らも名を連ねた。
＜GK＞
プムラピー・スリブンヤコ（鹿島学園2年）
寺田健太郎（神村学園3年）
仲七璃（帝京長岡2年）
＜DF＞
中川光星（鹿島学園3年）
齊藤空人（鹿島学園3年）
清水朔玖（鹿島学園3年）
中野陽斗（神村学園3年）
荒木仁翔（神村学園3年）
西村圭人（尚志3年）
松沢琉真（尚志3年）
広瀬煌（流通経大柏3年）
メンディー・サイモン友（流通経大柏2年）
増田大空（流通経大柏3年）
榎本来輝（日大藤沢3年）
村上慶（大津3年）
松岡敏也（興国3年）
＜MF＞
三浦春人（鹿島学園3年）
堀ノ口瑛太（神村学園3年）
福島和毅（神村学園3年）
小曽納奏（尚志3年）
島谷義進（流通経大柏3年）
古川蒼真（流通経大柏2年）
福島京次（大津3年）
水沢那月（帝京長岡3年）
小杉唯斗（聖和学園3年）
長璃喜（昌平3年）
＜FW＞
内海心太郎（鹿島学園2年）
渡部隼翔（鹿島学園3年）
倉中悠駕（神村学園3年）
徳村楓大（神村学園3年）
日高元（神村学園3年）
臼井蒼悟（尚志3年）
根木翔大（尚志3年）
山下虎太郎（大津3年）
三鴨奏太（堀越3年）
齊藤琉稀空（東福岡3年）