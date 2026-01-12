リンツが贈るドバイ発想スイーツ♡新作チョコで楽しむ極上体験

2025年に創業180周年を迎えるスイス発プレミアムチョコレートブランド「リンツ」から、世界的に注目を集める“ドバイスタイル”を表現した限定チョコレートが登場します。発売直後に完売した人気シリーズに新フレーバーが加わり、さらにバレンタイン限定ボックスもラインアップ。異国情緒と贅沢感を併せ持つリンツならではの味わいは、大人のご褒美にもギフトにもぴったりです。甘く濃厚なひとときをぜひ堪能してみてください♡

完売続出のドバイスタイルに新作2種

価格:各2,900円（税込）



発売からわずか3日で2万枚が完売した「リンツドバイスタイルチョコレートタブレット」に、新フレーバー『ダーク』『ホワイト』が数量限定で登場します。

ピスタチオペーストとアーモンド＆ピスタチオクロカン、そして軽やかなカダイフの食感はそのままに、『ダーク』はカカオ70％のほろ苦さが際立つ大人の味わい、『ホワイト』はミルキーでコク深い甘さが魅力。

それぞれ異なる個性で、食べ比べも楽しめます。

販売期間:2026年1月8日（木）～※なくなり次第終了

販売店舗:リンツショコラブティック、ショコラブティック＆カフェ、オンラインショップ本店、アウトレット

パステル×森永製菓が初コラボ♡なめらかプリン味お菓子が期間限定登場

バレンタイン限定♡ハートボックス

価格:4,000円（税込）

2月1日（日）からは、バレンタインシーズン限定の『リンツドバイスタイルチョコレートハートボックス』が登場。

華やかなハート型パッケージの中には、ボール型のドバイスタイルチョコレートが10個入っています。

なめらかなミルクチョコレートの中に、濃厚なピスタチオクリームと香ばしいカダイフを閉じ込めた贅沢な味わいは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも最適です♪

販売期間:2026年2月1日（日）～※なくなり次第終了

販売店舗:リンツショコラブティック、ショコラブティック＆カフェ、オンラインショップ本店

お得に楽しめる期間限定キャンペーン

新フレーバーの登場を記念し、ドバイスタイルチョコレートをお得に購入できるキャンペーンも実施されます。通常2,900円（税込）のところ、期間中は400円OFFの2,500円（税込）に。

『ミルク』『ダーク』『ホワイト』の全3種がそろうこの機会に、お気に入りの味を見つけたり、贅沢な食べ比べを楽しんだりするのもおすすめです。

キャンペーン期間:2026年1月8日（木）～3月15日（日）

リンツで味わうドバイ気分の贅沢時間

異国情緒あふれる素材使いと、リンツならではの上質なチョコレートが融合したドバイスタイルチョコレートは、日常を少し特別にしてくれる存在です。

新作タブレットとバレンタイン限定ボックス、さらにお得なキャンペーンまでそろう今季は見逃せません。

大人の甘いご褒美として、また大切な人への想いを伝える一粒として、リンツが描くドバイの世界観をぜひ楽しんでみてください♡