ゴールデングローブ賞「鬼滅の刃」受賞ならず　「ケデハン」がアニメ映画賞と主題歌賞の2冠

アカデミー賞の前哨戦とも言われるゴールデン・グローブ賞の授賞式が11日に開催され、アメリカなどで社会現象となっている「ケデハン」が「アニメ映画賞」と「主題歌賞」の2冠に輝きました。

「第83回ゴールデン・グローブ賞」の授賞式は、カリフォルニア州ビバリーヒルズで開かれ、アニメ映画部門でノミネートされていた「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は惜しくも受賞を逃しました。

アニメ映画賞に輝いたのは、ネットフリックス配信のアニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」、通称「ケデハン」です。

KーPOP界の女性アイドル3人組が、歌を通じて悪魔から世界を守る物語で、KーPOPとアクションを融合させたファンタジーアニメです。

マギー・カン監督：

韓国文化に深く根差したこの映画が世界に届くと信じてくれた皆さんに心から感謝します。この映画の受賞がきっかけになり、異なる考えを持つ映画制作者に門戸を開きたい。

「ケデハン」はネットフリックスの歴代最多視聴記録を更新したほか、劇中歌の「Golden」はアメリカのビルボードで2週連続1位となり、主題歌賞にも選ばれました。