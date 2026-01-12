タレントのゆうちゃみが、FLASH1月6・13日合併号に登場。表紙＆巻頭グラビアを飾りました。



【写真】“国民的愛されギャル”のゆうちゃみ

今やテレビの顔とも言える活躍を続けるゆうちゃみ。ナチュラルで柔らかい表情など、“国民的愛されギャル”の素顔を引き出したグラビアとなっています。



表紙は、鮮やかなサーモンピンクのニットキャミソールを身にまとい、弾けるような笑顔。誌面のグラビアでは、白のタンクトップにニットショートパンツというリラックスしたスタイルで、引き締まった美しいウエストを見せつけています。インタビューでは、バラエティで年上男性と接する際の、彼女らしい心構えなどについて語っています。



【ゆうちゃみプロフィール】

ゆうちゃみ 24歳 2001年９月８日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティー番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、’24年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。最新情報は公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）