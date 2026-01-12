治安がいいと思う「佐賀県の自治体」ランキング！ 2位「唐津市」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年が明け、春からの新生活に向けて引越し先を検討し始める人が増える時期となりました。住まい探しにおいて利便性はもちろん大切ですが、毎日を安心して過ごすための「地域の安全性」は外せない条件の一つです。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「佐賀県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：唐津市／38票2位にランクインしたのは、日本三大松原の一つ「虹の松原」や、ユネスコ無形文化遺産「唐津くんち」で有名な唐津市です。玄界灘に面した風光明媚な城下町で、唐津城から望むパノラマは絶景。美しい自然と豊かな海鮮に恵まれた環境は、住民にとっても観光客にとっても心地よく、街全体にゆったりとした空気が流れています。伝統を守り続ける地域コミュニティの団結力が強く、見守りの目が届きやすい安心感があります。
回答者からは「伝統的な祭りを中心とした強固なコミュニティが存在し、世代を超えた監視の目が自然と機能しているから」（30代女性／北海道）、「唐津市が治安が良いと感じられるのは、自然豊かな環境、子育て支援の充実、佐賀県全体の低い犯罪発生率などが背景にあり、豊かな自然と伝統文化、子育てしやすい街として評価され、住みやすい街ランキングでも上位に入るため、安心感が高いと言えます」（40代男性／三重県）、「落ち着いた雰囲気が良いからです」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：佐賀市／82票1位に輝いたのは、県庁所在地の佐賀市でした。秋に開催される「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」は世界的に有名。広大な佐賀平野に位置し、縦横に走るクリーク（水路）が独特の景観を作り出しています。中心部は都会的な利便性がありながらも、少し離れればのどかな田園風景が広がる「とかいなか」な魅力が満載。県内随一の人口を抱えつつも、穏やかで落ち着いた市民性が、多くの人から治安の良さを支持される理由となっています。
回答者からは「文化的な街で治安がよさそうなイメージだから」（50代女性／埼玉県）、「全体的に落ち着いた生活環境が保たれており、騒音やトラブルなども少ない印象があります。大きな犯罪の話題もあまり聞かず、安心して生活できる地域というイメージがあります。住民の方の雰囲気も穏やかで、静かに暮らせる点から治安が良いと感じています」（20代男性／兵庫県）、「ゆったりとしていて、暮らしやすそうなイメージだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)