¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÃúÇ«¤ËÅ·µ¤¤ò¡Ä
¡¡¿ô¡¹¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÇÅ·µ¤Í½Êó¤òÃ´Åö¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅ·µ¤Í½ÊóÆ°²è¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·µ¤Í½Êó»Î¤¬¶µ¤¨¤ëÅìµþ¤ÎÅ·µ¤¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Å·µ¤Í½ÊóÆ°²è¤òÏ¢ÆüÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÂ¼¤Ï¡Ö»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤â´¨¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÍ½ÊóÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡Ö3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¶õµ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎä¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½Êó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÃÈÅß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÂçÀã¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤âËº¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ½Êó¤¬Æ¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡»ÔÂ¼¤Ï2023Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ö¼óÅÔ·÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×(NHK)¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤êÅ·µ¤¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ·µ¤Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºòÇ¯3·î¤Þ¤Ç¡Önews zero¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£