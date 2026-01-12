J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬µÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡ÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×Îý½¬»î¹ç¤Ï4»î¹çÍ½Äê
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï12Æü¡¢µÜºê»Ô¤ÎÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£DFÆàÎÉÎµ¼ù¤¬4µ¨Ï¢Â³¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆàÎÉ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£ÄÍ¸¶´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï5Æü¤Î»ÏÆ°Æü¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£2·î8Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ïº£·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Æ±14Æü¤Ë¶å½£¥ê¡¼¥°¤ÎFC±ä²¬AGATA¡¢17Æü¤ËJ2Æ£»Þ¡¢20Æü¤ËJ1ÅìµþV¡¢ºÇ½ªÆü¤Î24Æü¤Ëºòµ¨J1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯Åç¤È¤½¤ì¤¾¤ìÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£